Trasporti: Alis, Mit intervenga su revisioni mezzi pesanti

"E' urgente intervenire sulle revisioni dei mezzi pesanti presso le officine private autorizzate per garantire efficienza, sicurezza e semplificazione". Così in una nota il vicepresidente e direttore generale di Alisa Marcello Di Caterina che rivolge un appello al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ai gruppi parlamentari per completare la modifica dell'art. 80 del Codice della Strada.



"L'attuale situazione, determinatasi anche a causa delle continue proroghe delle scadenze delle revisioni previste dai provvedimenti emanati durante l'emergenza Coronavirus, sta comportando notevoli criticità a decine di migliaia di mezzi pesanti e, potenzialmente, alla sicurezza degli autisti, mentre il nostro settore ha estremamente bisogno di efficienza, velocità, flessibilità e sburocratizzazione per garantire una maggiore competitività delle imprese italiane.



"La scarsa capillarità degli uffici della Motorizzazione, gli enormi ritardi accumulati già in fase pre-Covid e, ancor più, durante i mesi emergenziali, e la carenza di personale hanno di fatto creato una congestione del sistema". "Basterebbe estendere la possibilità, come già accade per le autovetture ed i motocicli, di effettuare le sedute di revisione presso officine private autorizzate anche a rimorchi e semirimorchi, oltre che alle motrici ed ai trattori stradali.



"ALIS fa appello al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ai gruppi parlamentari - conclude Marcello Di Caterina - per armonizzare la normativa italiana e quella comunitaria sulle date di proroga delle revisioni e per completare finalmente la modifica dell'art. 80 del Codice della Strada".