Anche per la benzina sarà possibile il cashback. E' quanto spiegano fonti di governo nel giorno in cui parte la registrazione sulla app Io per i rimborsi per chi paga con carta. Domani, invece, sarà il D-Day per l'extra cashback di Natale. Sulla benzina, spiegano le stesse fonti, sarà possibile il 10% di cashback. In totale ogni persona potrà ottenere fino a 150 euro di cashback in un mese.