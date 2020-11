Il Pd ha presentato un emendamento alla Manovra in tema di automotive. L'obiettivo è prorogare gli incentivi già in vigore sia per l'acquisto di auto elettriche e ibride sia per quello di auto a benzina e gasolio di ultima generazione. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza. La richiesta di modifica è accompagnata da incentivi alla rottamazione dei vecchi modelli.