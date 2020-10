Francia, arriva nel 2022 tassazione aggiuntiva del peso auto

Mentre anche il Governo tedesco sta esaminando la possibilità di tassare le auto in base al peso, per rallentare la diffusione dei suv, la Francia ha ufficializzato il progetto di penalizzare i modelli con massa superiore a 1.725 kg a vuoto a partire dal 2022.''La tassazione in base al peso che stiamo introducendo è un segnale forte e necessario per tenere maggiormente conto dell'impronta ecologica dei veicoli più pesanti - ha spiegato Barbara Pompili ministro della Transizione ecologica - confermando successivamente che questa regola, proposta dalla Convenzione dei Cittadini per il Clima, comparirà nella legge finanziaria 2021 che deve ancora essere convalidata dal Parlamento. Come riporta il magazine specializzato Caradisiac, l'emendamento che stabilisce questa tassa è stato pubblicato lunedì 26 ottobre. Come annunciato, riguarderà veicoli di oltre 1.800 chili (1.725 chili a vuoto, tenuto conto del peso del conducente) che saranno sottoposti ad un 'malus' pari a 10 euro per ogni kg oltre il limite, aggiunto una tantum al prezzo di vendita. Per gli acquisti delle auto di seconda mano - oltre i sei mesi di anzianità - è prevista una riduzione del 10% per ogni anno dalla prima immatricolazione, Questo malus legato al peso, precisa Caradisiac, si sommerà anche a quello per le emissioni di CO2 ma l'importo cumulativo di questa doppia imposizione non potrà superare i 40.000 euro nel 2022 e i 50.000 euro nel 2023, cioè l'importo massimo della tassazione sulla CO2. Previste dal testo alcune esenzioni e alcuni sconti: le famiglie numerose con almeno tre figli avranno una franchigia pari a 200 kg per bambino (esempio: un suv di 2 genitori e 3 figli, non sarà tassato fino a 2.400 kg) e le aziende o i guidatori professionali con veicoli ad 8 posti potranno aggiungere una franchigia di 400 kg. La penale non si applicherà ai veicoli accessibili con sedia a rotelle, ai veicoli 100% elettrici o a idrogeno o agli ibridi plug-in in grado di coprire più di 50 km in modalità EV.