Auto, incentivi anche per benzina e diesel euro 6

I 50 milioni di euro previsti nella bozza del dl rilancio a sostegno del settore automotive saranno utilizzabili anche per auto benzina e diesel Euro 6. Lo ha dichiarato Gianluca Benamati, vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera e primo firmatario dell'emendamento nel corso del #FORUMAutoMotive. "Il provvedimento - ha detto- è stato affinato rafforzando gli incentivi per i veicoli elettrici e ibridi, e creando anche una nuova fascia nella quale saranno inseriti i veicoli con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, che vale per tutte le motorizzazioni".