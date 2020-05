Dl Rilancio: 4 mln aiuti per piccoli benzinai in autostrada

In arrivo un aiuto per i piccoli benzinai che hanno garantito il servizio in autostrada durante l'emergenza Coronavirus. Lo prevede il decreto Rilancio che stanzia 4 milioni per un contributo "commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020".

Il contributo è destinato alle microimprese e alle piccole e medie imprese e non andrà ai distributori gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere o a quelli che hanno in gestione unitaria "attività petrolifere e di ristorazione".