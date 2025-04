Volvo, vendite in calo a livello globale a marzo 2025

Un mese di marzo non dei più prosperi per Volvo Cars che, a livello globale, ha visto il numero di vetture vendute fermarsi a 70.737, in calo del 10% rispetto allo scorso anno. Volvo XC60 si attesa il modello più venduto, con 23.776 unità.

Le vendite di modelli elettrificati (100% elettrici e ibridi plug-in) sono diminuite del 9% rispetto allo stesso periodo del 2024, rappresentando il 43% di tutte le auto vendute a marzo.

Mentre la quota di auto a trazione completamente elettrica ha costituito il 19% di tutte le auto vendute nel corso del mese.

Analizzando le vendite a livello geografico, in Europa si registra una contrazione del 9%, con le vendite che hanno toccato le 36.093 unità a marzo. A questo hanno contribuito le vendite dei modelli elettrificati di Volvo Cars sono diminuite del 18% rispetto allo stesso periodo del 2024 e la quota di modelli elettrificati è stata pari al 57% di tutte le automobili vendute in Europa in marzo.

Passando, invece, al mercato degli Stati Uniti si registra un calo dell'8% a marzo, per un totale di 14.052 vetture, mentre sono aumentate del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno passato le vendite di modelli elettrificati.

Infine, in Cina, Volvo Cars ha raggiunto le 10.867 unità consegnate, con una flessione del 22% rispetto a marzo 2024. I modelli elettrificati venduti sono stati 1.243 unità, in crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA