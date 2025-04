Vendite record per Alfa Romeo nel mese di marzo

A marzo Alfa Romeo, con 3.924 unità immatricolate, ha avuto una crescita sul mercato italiano pari al 45% in confronto allo stesso mese dello scorso anno, mentre l'incremento di volumi di vendita tra i privati è stato superiore del 65%.

Ne corrisponde una quota di mercato superiore di 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024 che, salita al 2,3%, è divenuta la più alta dal mese di aprile 2020. Merito, in particolare, di Tonale e Junior, con la prima che ha fatto registrare 1.794 immatricolazioni, corrispondenti al 46% delle vendite totali del brand, e la seconda che ha raggiunto le 1.563 immatricolazioni, rappresentando il 40% delle vendite mensili del marchio.

Questi dati si aggiungono a quelli del primo trimestre 2025, in cui Alfa Romeo, con 8.520 unità immatricolate, è cresciuta del +29% rispetto allo stesso periodo del 2024. In questo arco temporale Junior ha totalizzato 4.327 immatricolazioni, pari al 51% delle vendite complessive del brand.



