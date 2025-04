Toyota: nessun aumento dei prezzi negli Usa dopo dazi Trump

La Toyota non intende al momento aumentare i prezzi dei propri veicoli venduti negli Stati Uniti, nonostante i dazi del 25% sulle importazioni di auto voluti dall'attuale amministrazione del presidente Trump. Il produttore giapponese numero uno al mondo per volumi di vendita prevede inoltre di mantenere la produzione nazionale di oltre 3 milioni di unità all'anno, e i livelli di occupazione invariati, affermando che per nel breve termine non prevede cambiamenti.

Nel 2024 Toyota ha prodotto in Giappone circa 3,12 milioni di unità, con oltre 530.000 vetture esportate negli Stati Uniti.

L'azienda ha inoltre ribadito che il raggiungimento della soglia dei 3 milioni di auto è essenziale per mantenere le proprie capacità tecnologiche.



