Peugeot, a marzo risultati positivi grazie al successo di 208

Chiude in positivo il mese di marzo per Peugeot in Italia. Il marchio francese ha registrato una quota del 6,1% nel mercato vetture che, combinata con il 6,5% nel mercato veicoli commerciali, porta la quota nel mercato totale al 6,2%, valore in crescita di un punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il valore più alto degli ultimi 22 mesi. Il dato delle vendite vetture posiziona il brand del Leone al quarto posto generale, con oltre diecimila unità immatricolate nel mese.

I clienti italiani hanno mostrato grande apprezzamento per tutti i modelli e le offerte di Peugeot, con il successo di 208 che si è posizionata in quinta posizione nella classifica generale delle vetture più vendute in Italia a marzo e terza nel suo segmento, registrando una quota di segmento del 13,5%, in crescita di 4 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024.

E l'anno per Peugeot continua all'insegna del rafforzamento dell'offerta con l'arrivo di motorizzazioni molto attese come le versioni Long Range di E-3008 (con 700 km di autonomia, guidando come prescritto dal ciclo WLTP) e di E-5008 (la 7 posti con 668 km di autonomia, guidando come prescritto dal ciclo WLTP), oltre alle versioni dual motor con quattro ruote motrici elettriche.





