Germania, aumentano le auto elettriche ma è crisi Tesla

Sono state 253.497 le auto immatricolate a marzo 2025 in Germania, rispetto allo stesso mese del 2024 si osserva un calo del 3,9%, come riporta nel suo rapporto mensile il Kraftfahrt-Bundesamt (Kba), l'autorità federale tedesca per i trasporti. Il 28,7% delle auto immatricolate è a benzina (-29,4% rispetto al marzo 2024), il 14,9% è a diesel (-21,7%), il 40% ha un motore ibrido (con una crescita del 22,1%) e il 16,8% sono modelli elettrici (+35,5%).

Nonostante la crescita dell'elettrico, Tesla osserva in Germania un calo considerevole: -42,5% rispetto al marzo 2024 e addirittura -62,2% rispetto ai primi tre mesi del 2024.



