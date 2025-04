Dazi: Stellantis chiude per 2 settimane fabbrica Chrysler Canada

Giovedì chiuderà la fabbrica Chrysler nella città canadese di Windsor per due settimane per adeguarsi alle elevate tariffe sulle auto imposte dagli Stati Uniti. La notizia del sindacato locale Unifor è stata confermata da Stellantis. Si tratta di una delle tre fabbriche che Stellantis ha in Canada, dove si produce il minivan Chrysler Pacifica e la Dodge Charger elettrica.

"E' una delle azioni che dobbiamo intraprendere immediatamente per adeguare la produzione", spiega un portavoce dell'azienda. "Stellantis continua a valutare gli effetti delle tariffe statunitensi recentemente annunciate sui veicoli importati - afferma l'azienda - e continuerà a collaborare con l'amministrazione statunitense su questi cambiamenti di politica. Le azioni immediate che dobbiamo intraprendere includono la sospensione temporanea della produzione in alcuni dei nostri stabilimenti di assemblaggio canadesi e messicani, che avrà un impatto su diversi dei nostri impianti di propulsione e stampaggio statunitensi che supportano tali operazioni".



