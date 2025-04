Case automobilistiche europee verso aumento produzione in Usa

Le case automobilistiche europee aumentano i prezzi e si preparano a spostare la produzione di auto negli Stati Uniti per cercare di proteggersi dai dazi decisi da Donald Trump. Lo scrive Bloomberg sottolineando come Volkswagen ha indicando che i dazi sulle auto avrà un "effetto immediato".

Mercedes-Benz, inoltre, sta cercando di incrementare la produzione locale per evitare i dazi. Le case automobilistiche tedesche sono tra le più colpite dall'aumento dei dazi di Trump sulle importazioni di auto.

L'impatto dei dazi non si limita solamente alla Germania.

Nelle settimane scorse Ferrari che negli Stati Uniti nel 2024 ha consegnato 3.452 modelli, il 25% del totale, ha annunciato una modifica della politica commerciale con un aumento dei prezzi fino al 10%, confermando i target finanziari. La svedese Volvo, inoltre, punta ad aumentare il numero di auto che produce negli Stati Uniti e spostare la produzione di un modello nello stabilimento della Carolina del Sud. Nel Regno Unito, che ha esportato quasi l'80% delle auto prodotte l'anno scorso, la lobby del settore automobilistico ha avvertito che i consumatori americani che dovranno probabilmente pagare di più per le Range Rover, Mini, Bentley e Aston Martin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA