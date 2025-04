Slim si associa a Stellantis per il credito auto in Messico

Banco Inbursa, di proprietà dell'imprenditore messicano Carlos Slim, venderà il 49,9% di Stm Financial, società specializzata nella fornitura di servizi di finanziamento per il settore automobilistico, a Fidis S.p.A., una sussidiaria di Stellantis.

In un rapporto presentato alla Borsa messicana, l'istituto di credito spiega che l'alleanza, soggetta alle corrispondenti autorizzazioni normative, mira a creare una collaborazione a lungo termine per consolidare e far crescere le attività legate ai finanziamenti per il settore automobilistico.

Nel testo si sottolinea che l'obiettivo è generare nuovi prestiti e che si tratta di un passo fondamentale affinché Fidis possa sviluppare la propria attività nel mercato messicano.

"Stm continuerà a fornire servizi finanziari a Stellantis Mexico", si legge nel testo.



