Primo trimestre 2025 in rialzo per Toyota, cresce l'ibrido

Numeri in rialzo per Toyota Italia che chiude il primo trimestre del 2025 con il segno positivo. In un contesto di mercato che ha segnato un incremento del 6,3% rispetto allo scorso anno, Toyota con 12.694 unità vendute si conferma al primo posto tra gli importatori con una quota di mercato del 7,3%.

Un risultato, quello ottenuto, frutto dell'appeal dei modelli del marchio giapponese, a partire dagli ibridi (Full e Plug-in) della gamma che, anche a marzo, si confermano in testa alla classifica con Yaris e Yaris Cross nei primi due posti del marcato dei Full Hybrid, a cui si aggiunge Toyota C-HR l'ibrido plug-in più venduto in Italia nei primi tre mesi dell'anno.

Nel mercato premium, anche questo salito del 5,3% a marzo, il marchio Lexus con 653 unità immatricolate e una quota del 2,0% conferma la sua crescita con un incremento dei volumi del 47%, rispetto allo stesso mese del 2024.

Anche per Lexus questa crescita è favorita dalla proposta di modelli ibridi di cui oltre il 76% Full Hybrid e circa il 23% Plug-in con LBX stabilmente sul podio della sua categoria con una quota del 12 per cento.

A livello geografico, da segnalare che le regioni Lombardia, Toscana, Veneto e Lazio valgono oltre il 40% del mercato totale e qui Toyota è il primo brand in assoluto. A Roma, invece, si registra la quota record del 17%.



