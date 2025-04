Jeep Avenger si conferma SUV più venduto d'Italia a Marzo

Il mese di marzo è ancora da 'pollice alzato' per Jeep sul mercato italiano, in particolare grazie ad Avenger, modello disegnato a Torino e SUV più venduto in Italia sia nel singolo mese che nel trimestre. Il risultato è quello derivante dai dati raccolti con l'elaborazione di Dataforce.

Il primo SUV completamente elettrico di Jeep si è confermato anche il B-SUV a zero emissioni più venduto in Italia, a marzo come in questo primo scorcio del 2025. Ne deriva anche il primato assoluto nel segmento B-SUV e Avenger è anche il quarto modello in assoluto sul totale del mercato, sia a marzo sia nell'anno.

La ricetta del successo, comunicano da Jeep, è stata una gamma costruita all'insegna della libertà di scelta. Avenger è il primo SUV 100% elettrico del brand ma è disponibile anche con motorizzazione 1.2 a benzina con cambio manuale, in versione e-Hybrid con cambio automatico e in versione 4xe a trazione integrale.

Jeep Avenger 4xe ha debuttato di recente su strada per mettere alla prova le proprie capacità nel contesto urbano e in off road, nel solco della tradizione Jeep. Il modello è dotato di un sistema ibrido a 48 V che unisce un propulsore turbo a due motori elettrici da 21 kW per una potenza di 145 CV.

Avenger 4xe è disponibile in tre allestimenti: Upland, Overland e North Face Edition, l'allestimento d'esordio in tiratura limitata a 4.806 unità, per un numero ben preciso e pari all'altezza del Monte Bianco.

Jeep Renegade e Compass, dal canto loro, sono i SUV made in Italy che dal loro lancio hanno contribuito al successo globale del brand, soprattutto in Europa. Questi due modelli continuano a contribuire ai risultati commerciali del brand. Renegade, con la versione 4xe è secondo tra i B-SUV Plug-In Hybrid, mentre Compass è saldamente nella top ten dei C-SUV.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA