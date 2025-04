Citroën C3 'spopola' a marzo: leader anche tra le elettriche

Il primo trimestre di Citroën si chiude all'insegna della nuova C3 con la versione ë-C3 che risulta essere la vettura elettrica più venduta del segmento B.

Il modello, nelle sue versioni termica ed elettrica, - secondo l'elaborazione di Dataforce - si conferma tra le vetture più apprezzate dagli automobilisti italiani, conquistando posizioni di rilievo nelle classifiche di vendita. Ó-C3 è, dal canto suo, la vettura elettrica più venduta nel segmento B, a dimostrazione della crescente domanda di mobilità sostenibile; C3 è l'auto a benzina più venduta in Italia, segno della sua versatilità e della capacità di rispondere alle diverse esigenze dei clienti, e complessivamente C3 si posiziona al terzo posto assoluto nelle classifiche di vendita, consolidando il ruolo di Citroën tra i protagonisti del mercato.

Questi risultati, confermati sia per il solo mese di marzo sia per l'intero primo trimestre, permettono a Citroën di raggiungere l'ottavo posto nel ranking complessivo del mercato italiano (autovetture + veicoli commerciali), con una quota del 4,2% nel trimestre, ed è particolarmente significativo il dato relativo al canale privati, dove Citroën registra una quota del 4,9%, in crescita di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2024.

Oltre alla C3, i risultati positivi riguardano anche Citroën Ami che si conferma leader tra i quadricicli elettrici con una quota di mercato del 40,4% nel trimestre, riaffermando il proprio primato nella mobilità urbana sostenibile.



