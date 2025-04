Auto elettriche, il mercato registra +77,7% a marzo

Cresce anche a marzo il mercato italiano delle auto elettriche. Nel terzo mese dell'anno, in particolare, sono state immatricolate 9.373 vetture full electric, in aumento del 77,7% rispetto a marzo 2024, con una quota di mercato salita al 5,4% (dal 3,2% di marzo 2024).

Nel primo trimestre 2025 - secondo i dati diffusi da Motus-E - le auto elettriche registrate nel Paese sono 23.019, in rialzo del 75,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una market share del 5,2%, in netto progresso dal 2,9% del periodo gennaio-marzo 2024. Al 31 marzo, il parco circolante elettrico in Italia risulta composto da 297.917 auto.

Prendendo in considerazione, poi, tutte le alimentazioni il mercato auto italiano ritrova a marzo il segno positivo, con un +6,2% a 173.125 unità immatricolate, mentre rimane in negativo nei tre mesi, con una frenata dell'1,6% a quota 445.772 registrazioni.

Allargando l'analisi agli altri grandi Paesi europei, gli ultimi dati disponibili, relativi febbraio 2025, indicano che la quota di mercato delle auto elettriche si è attestata al 17,9% in Francia, al 17,7% in Germania, al 6,8% in Spagna e al 25,3% nel Regno Unito. Nello stesso mese, la market share in Italia era stata del 5%.

''I dati italiani del primo trimestre si prestano a una duplice lettura - commenta il presidente di Motus-E, Fabio Pressi - da un lato, infatti, non può non preoccupare il ritardo sull'elettrico rispetto agli altri major market europei, ma dall'altro si rafforzano i segnali positivi per un possibile recupero. In questa situazione - conclude - un limitato stimolo alla domanda potrebbe innescare sul mercato una reazione a catena molto virtuosa, con riflessi positivi anche sull'infrastruttura di ricarica. Del resto, lo dimostra quanto avvenuto in altri importanti mercati europei: superata una certa soglia, e con modelli più accessibili sul mercato, l'elettrico tende ad affermarsi anche in assenza di incentivi, grazie a una maggiore conoscenza della tecnologia. È questa la direzione in cui muoversi per valorizzare il potenziale di elettrificazione del mercato auto italiano, facendo leva anche sulle flotte aziendali, per riportare il Paese al centro del panorama automotive europeo''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA