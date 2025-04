A marzo risultati positivi per Byd sul mercato italiano

Con 1.787 unità immatricolate nel mese di marzo 2025, in Italia, Byd consolida la quota dell'1% nel comparto passenger car e passa dallo 0,9% all'1% sul totale del mercato, annoverando, oltre alle vetture, anche i veicoli commerciali. Una performance figlia anche del primo posto tra i veicoli commerciali leggeri elettrici ottenuto a marzo con una quota del 16,8%.

Nello stesso mese spicca il risultato commerciale tra le phev, dove Byd è al primo posto, grazie a 1.435 immatricolazioni, trainate dal successo del Suv Seal U DM-i.

Inoltre, a marzo Byd si è posizionata nella top 10 dei costruttori per vendite di Bev con una quota del 4%. Analizzando un arco temporale più ampio, relativo al primo trimestre 2025, Byd è risultato il primo brand per la vendita di veicoli a nuova energia, Bev+Phev, per le quali ha totalizzato 3.961 immatricolazioni, pari ad una quota di mercato del 9,4%.

Con questi risultati Byd rafforza il proprio posizionamento nel mercato italiano, in qualità di protagonista della transizione energetica, sia nel mondo delle auto che in quello dei veicoli professionali, guardando con ambizione al secondo trimestre del 2025.

Infine, per rendere l'offensiva di prodotto ancora più ricca, il brand tra pochi giorni lancerà in Europa il marchio premium Denza, che sarà protagonista alla Brera Design Week 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA