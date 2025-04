Nissan e Renault ridurranno partecipazioni incrociate al 10%

Nuove manovre di riposizionamento tra Nissan e Renault su un mercato, quelle delle quattro ruote, che si fa sempre più insidioso. Le due case auto alleate hanno concordato di ridurre il limite delle partecipazioni incrociate al 10% dall'attuale 15%, con l'obiettivo di "aumentare la propria flessibilità a livello gestionale attraverso gli introiti che deriveranno dall'operazione". In questo contesto Nissan, attualmente impegnata in un delicato piano di ristrutturazione, non rileverà una partecipazione in Ampere, la nuova società di veicoli elettrici fondata da Renault, a differenza di quanto precedentemente preventivato, rinunciando a un investimento di fino a 600 milioni di euro. Già nel 2023, il terzo produttore di auto nipponico e l'azienda francese avevano trovato un punto di accordo sull'alleanza decennale, equiparando le quote detenute nei rispettivi capitali sociali: Renault aveva accettato di ridurre la sua partecipazione in Nissan al 15% dal 43,4%, mentre la casa nipponica ha mantenuto la sua quota del 15% in Renault. Nissan venderà anche la sua partecipazione del 51% in Renault Nissan Automotive India Private Ltd. alla società transalpina, rendendo la joint venture indiana una filiale interamente controllata da Renault.



