Bridgestone annuncia quasi 600 licenziamenti in Spagna

La multinazionale per la produzione di pneumatici Brigdestone ha comunicato la riduzione di almeno 546 posti di lavoro in due delle sue tre fabbriche in Spagna, a Basauri e Puente San Miguel, rispettivamente nella regioni settentrionali del Paese Basco e della Cantabria, dopo aver dimezzato la produzione nel 2024. In un comunicato, la compagnia giapponese ha giustificato l'avvio del processo di ristrutturazione e di regolamentazione dell'occupazione (Ere) con la combinazione di una "contrazione significativa" dei suoi mercati e la pressione della concorrenza dei fabbricanti asiatici. E attribuisce la perdita di mercato a "un ambiente macroeconomico difficile, segnato da inflazione, incertezza e cambiamenti normativi". La gran parte delle esportazioni della multinazionale dalla Spagna erano dirette a Germania, Francia e Regno Unito. Il comitato di fabbrica di Basauri, inaugurata nel 1932, ha criticato in una nota la decisione "dura, drastica e traumatica" della compagnia, avvertendo che l'obiettivo è delocalizzare la produzione verso altri impianti del gruppo che impiega 140.000 lavoratori in tutto il mondo. Bridgestone ha in Spagna anche uno stabilimento a Burgos, nella regione di Castiglia e Leon, con un organico di 1.350 lavoratori, per la produzione di pneumatici premium per automobili, dove ha annunciato lo scorso anno un investimento di 207 milioni per adattare la sua produzione ai veicoli di alta gamma.



