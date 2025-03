Renault acquista da Nissan pieno controllo fabbrica in India

Renault Group ha annunciato modifiche al rapporto con Nissan all'interno dell'Alleanza e, soprattutto, il passaggio al pieno controllo di Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL) attraverso l'acquisizione del 51% delle quote di partecipazione attualmente detenute in questo stabilimento a Chennai, che vanta una capacità di produzione di oltre 400mila unità all'anno.

Come ha sottolineato in una dichiarazione Luca de Meo, ceo del Gruppo "l'India è un mercato fondamentale per l'industria automobilistica" e grazie a questo riassetto, che prevede che RNAIPL prosegua a produrre per Nissan in India "il Gruppo Renault creerà un ecosistema ed un'impronta industriale efficienti".

Un progetto, questo, che rappresenta evidentemente per Il Gruppo Renault una grande opportunità per espandere le sue attività internazionali, visto che il Gruppo è molto legato alle attività e ai risultati in Europa.

Questo cambiamento in India viaggia parallelamente alle novità nell'accordo tra Renault e Nissan nell'Alleanza che è stato annunciato nella conferenza. Per incrementare la flessibilità di entrambe le parti in termini di partecipazioni incrociate, è stato annunciato l'impegno di lock-up al 10% (invece dell'attuale 15%).

Alla conclusione dell'operazione (soggetta alle consuete approvazioni normative) e prevista per la fine del primo semestre 2025, Renault e Nissan continueranno a gestire congiuntamente il Renault Nissan Technology & Business Center India (RNTBCI), con una quota del 49% per Nissan e del 51% per Renault.

Inoltre Nissan sarà sollevata dall'impegno di investire in Ampere, pur continuando a partecipare ai progetti di prodotto concordati. Di conseguenza vi è la risoluzione dell'accordo di investimento che era stato stipulato tra il Gruppo Renault, Nissan e Ampere il 26 luglio 2023.

"Come partner di lunga data di Nissan nell'ambito dell'Alleanza e come suo principale azionista - ha precisato de Meo nella sua dichiarazione - il Gruppo Renault ha tutto l'interesse di assistere alla svolta della performance di Nissan il più velocemente possibile".

"È con un approccio pragmatico e orientato al business che abbiamo discusso le modalità più efficaci per sostenere il loro piano di risanamento, sviluppando al tempo stesso opportunità di business creatrici di valore per il Gruppo Renault".



