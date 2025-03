Pininfarina ha firmato un accordo commerciale per servizi di sviluppo e produzione con un cliente nel settore della mobilità. Il perfezionamento dell'accordo - si legge in una nota - è condizionato al verificarsi di talune condizioni usuali per operazioni similari. Il valore contrattuale totale ammonta ad oltre 70 milioni di euro, con una durata di progetto fino a fine 2028.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA