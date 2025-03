Iveco Defence Vehicles e Metlen per i camion dell'esercito greco

Metlen, società greca leader nella produzione di energia e metalli, e Iveco Defence Vehicles (Idv) hanno firmato un memorandum of understanding per la modernizzazione della flotta di camion militari dell'esercito ellenico.

L'obiettivo dell' accordo è combinare know-how e l'esperienza per fornire soluzioni di difesa all'avanguardia alle forze armate elleniche e potenzialmente di altre nazioni europee.

L'alleanza strategica evidenzia il ruolo Metlen nel settore della difesa, che fa leva sull'esperienza nelle costruzioni metalliche complesse e nel sostenere programmi di difesa ad alta tecnologia.

Metlen è presente anche in Italia dove ha un vasto portafoglio che comprende oltre 180 progetti di energia rinnovabile, per un totale di 3,7 GW, distribuiti in 15 delle 20 regioni del Paese.



