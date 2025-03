Nuovo presidente Nissan promette lo sviluppo rapido dei modelli

Nissan si prepara a cambiare rotta con un nuovo assetto esecutivo sotto la guida del nuovo presidente Ivan Espinosa, pronto ad assumere l'incarico la prossima settimana. In questo contesto la terza casa automobilistica nipponica ridurrà notevolmente il numero di dirigenti aziendali per velocizzare i processi decisionali, come spiegato dallo stesso dirigente in una conferenza stampa, oltre al previsto lancio di una serie di nuovi modelli, e alla costante ricerca di un nuovo partner dopo l'interruzione delle trattative di fusione con Honda. Espinosa, che fin qui ha ricoperto il ruolo di responsabile della pianificazione di Nissan, ha dichiarato ai giornalisti che l'unico modo per far fronte alla rapida evoluzione del mercato è la velocità decisionale. Nell'ambito della nuova strategia globale, con la nuova struttura manageriale, l'azienda con sede a Yokohama introdurrà una serie di nuovi modelli, almeno 13 dei quali verranno rilasciati tra il 2025 e il 2028. Nello specifico, per quanto riguarda il mercato principale degli Stati Uniti, Nissan offrirà una versione ibrida plug-in (Phv) dello sport utility vehicle (Suv) compatto Rogue nell'anno fiscale 2025 e una versione ibrida (Hv) del modello l'anno successivo, riconoscendo che i risultati negativi delle sue attività sono attribuibili principalmente alla mancata introduzione di veicoli ibridi, sempre più popolari nel Nord America. Per quanto riguarda i veicoli elettrici (EV), una nuova Nissan Leaf sarà in vendita in Giappone, negli Stati Uniti e in Europa già da quest'anno. Il 46enne manager originario del Messico, ha dichiarato che in futuro la casa auto punterà a ridurre i tempi di sviluppo dei veicoli dagli attuali 55 mesi a circa 48 mesi. Dopo l'interruzione delle trattative di fusione con Honda, Espinosa ha affermato che Nissan è ancora alla ricerca di un partner con il quale condividere "'l'enorme quantità di investimenti necessari per sviluppare i software di prossima generazione (Sdv)"; dinamiche che - puntualizza Espinosa, "richiederanno una tecnologia che i costruttori di veicoli ancora non possiedono".

Per l'anno fiscale in corso che si concluderà lunedì prossimo, Nissan prevede di registrare una perdita netta, la prima in quattro anni, che la renderebbe di fatto l'unica casa automobilistica giapponese in rosso.



