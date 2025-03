Gruppo Bmw, in fase di avvio lo stabilimento in Ungheria

Lo stabilimento di Debrecen (Ungheria) appartenente al gruppo Bmw è nella fase finale e sta già producendo i veicoli di prova per il primo modello della Neue Klasse: la nuova BMW iX3, che sarà realizzata in serie dalla fine del 2025.

Per la costruzione di questo stabilimento, il gruppo Bmw ha utilizzato un processo di progettazione completamente virtuale.

In linea con i principi di Bmw iFACTORY, gli standard collaudati e le soluzioni high-tech degli stabilimenti esistenti sono stati utilizzati molte volte. Ad esempio, molte idee e strutture dapprima provate dello stabilimento Lydia in Cina (aperto nel 2022) e dello stabilimento di Lipsia ( operativo dal 2005) si trovano nell'assemblaggio a Debrecen.

Nell'assemblaggio, i singoli componenti e sistemi vengono installati nella carrozzeria verniciata e l'innovativa architettura del veicolo della Neue Klasse apre nuove possibilità riguardo all'assemblaggio: maggiore efficienza grazie alla modularizzazione, meno elementi di collegamento e un'installazione semplificata del cablaggio. E, anche un innovativo assemblaggio del cockpit accelera il processo.

Infine, con la Neue Klasse, una vasta gamma di controlli di qualità può essere effettuata digitalmente mentre si è ancora sulla linea di produzione. Questa procedura sarà implementata anche in altri siti dopo il suo utilizzo iniziale a Debrecen: il prossimo punto di utilizzo sarà lo stabilimento principale a Monaco, che produrrà la versione berlina della Neue Klasse a partire dal 2026.

