Bmw Italia, il nuovo approccio al mercato si dimostra vincente

In questo momento di transizione, che vede sul tappeto il tema dell'elettrificazione delle auto, ma non solo, si sono aperte nuove sfide che significano nuovi prodotti, ma anche una nuova qualità nei servizi e nei rapporti con i clienti. E' il caso della necessità per le Case automobilistiche di fornire attraverso la propria rete servizi. E soprattutto accogliere in maniera diversa i propri clienti - che devono sentirsi a casa - e offrire loro nuove esperienze nelle concessionarie.

"Se il 2024 è andato molto bene per il gruppo Bmw a livello internazionale e particolarmente nel nostro Paese - ha detto ad ANSA Massimiliano Di Silvestre ad e presidente di Bmw Italia durante un incontro nella sede di ANSA - è anche grazie alla collaborazione straordinaria con la nostra rete di partner". "E' il caso di Ultramotor Bari - ha ricordato Di Silvestre - e grazie anche al loro supporto Bmw in Italia ha registrato il tasso di crescita più importante al mondo, quindi la performance relativa più significativa a livello globale".

La presenza all'incontro in ANSA di Stefania Chiarito, amministratrice di Ultramotor a Bari, ha offerto l'occasione per parlare della strategia Retail Next che riguarda i partner di Bmw in Italia. "Già dal 2020 ci siamo chiesti come potessimo sviluppare un approccio al mercato che fosse più moderno e più in linea alle esigenze del nostro mercato - ha spiegato il presidente di Bmw Italia - E quindi abbiamo cercato un nuovo equilibrio tra tecnologia e relazioni umane, tra digitale e reale, tra emozioni e business". Si è partiti con House of Bmw a Milano in via Monte Napoleone "Che era la casa del brand, dove abbiamo raccontato i valori di Bmw e soprattutto la nostra ambizione di costruire relazioni umane di altissimo livello. È stata una bellissima palestra per rimettere il cliente al centro non con slogan ma in modo concreto".

"Siamo passati al piano di Retail Next, dopo aver fatto un processo di consolidamento nel 2023 della rete sul mercato italiano. Un nuovo format per 'vestire' le nostre concessionarie in un modo diverso, non più showroom classici dove vendere automobili, ma vere e proprie case dove accogliere il cliente in un modo diverso". Di Silvestre ha fatto l'esempio della nuova sede inaugurata a Bari qualche mese fa in occasione dei 50 anni di partnership tra Bmw Italia e il gruppo Chiarito. "Ci piace chiamarla House Bmw e Mini - ha detto Stefania Chiarito - e lo dimostrano gli arredi, curati in ogni dettaglio e che rendono l'atmosfera calda ed accogliente". Alla Ultramotor un ulivo secolare domina il giardino interno, dialogando con l'area di accoglienza: "è un elemento molto importante, quello dell'Italian Touch - ha detto Di Silvestre - o meglio Local Touch, perché l'Italia è stretta e lunga e quindi l'atmosfera di Bari è diverso da quella di Roma piuttosto che di Trento, le tre ultime inaugurazioni".

Per il presidente di Bmw Italia l'attuale è "un momento magico che sta continuando anche nel 2025. perché nei primi due mesi dell'anno il brand Bmw cresce del 3,6% con circa 12.750 immatricolazioni e una quota di mercato nel segmento premium del 31%, che ci conferma leader". Oltre al lavoro della rete e all'evoluzione dei prodotti - ha spiegato Di Silvestre durante l'incontro nella sede di ANSA - "c'anche il piano Power of Choice che prevede la possibilità di fare scelte motoristiche diverse e, quindi, di dare il potere della scelta al cliente". "Ed è per questo che il gruppo Bmw investe su tutte le forme di tecnologia, compresi quindi i motori termici, ma rendendoli sempre più efficienti. Siamo pronti per l'Euro 7, investiamo sugli ibridi plug-in, sugli elettrificati ma anche sulla gamma completamente elettrica".

Il presidente di Bmw Italia ha ricordato al riguardo che l'azienda sull'elettrificazione "è partita prima degli altri nel 2011. Ed oggi ci sono 25 modelli nella gamma Bmw e Mini completamente elettrici a cui si aggiungerà alla fine del 2027 il primo modello che funziona con idrogeno". Bmw punta alla neutralità tecnologica, ma questo vuol dire anche utilizzare carburanti bio. "l'Italia - ha sottolineato Di Silvestre durante l'incontro all'ANSA - è molto avanti nello sviluppo e nella produzione di carburanti bio con il gruppo Eni. E i nostri motori diesel da dieci anni sono già predisposti per utilizzare il carburante bio". "La decarbonizzazione, cioè azzerare le CO2, resta l'obiettivo del nostro Gruppo - ha detto il presidente di Bmw Italia - e ci fa piacere l'ultima presa di posizione della Commissione Europea perché esprime molta flessibilità. Sostanzialmente non cambiano le regole del gioco perché gli obiettivi per il 2025 sono confermati ma su una base triennale. Quindi non c'è più il rispetto della conformità annuale ma quello dell'obiettivo triennale".

Sul tema Di Silvestre ha ribadito che il Gruppo Bmw, nel rispetto del piano Power of Choice ed evidentemente delle normative "lavora per sviluppare tutte le tecnologie purché siano altamente efficienti. Per noi l'obiettivo non è però solo l'elettrificazione - ha detto - è solo una tappa del percorso".

Lo dimostra, ha spiegato il presidente di Bmw Italia, il progetto Neue Klasse che si concretizzerà a fine anno in una inedita famiglia di modelli. "Neue Klasse in realtà è una piattaforma - ha detto - che è un nuovo paradigma per quanto riguarda la mobilità elettrica non soltanto in termini di tecnologia ma anche di design e di digitalizzazione. Consisterà in sei nuovi modelli che verranno lanciati nei prossimi 24 mesi e che sposteranno l'asticella dell'elettrificazione verso l'alto. Ma proporrà anche un nuovo modo di condividere le informazioni all'interno dell'auto, che verranno proiettate sul parabrezza".

Nel pieno rispetto della Power of Choice nell'offerta di Bmw ci saranno anche motori termici sempre più efficienti e performanti, evidentemente elettrificati per abbattere le emissioni e migliorare l'esperienza di guida. "E' il caso delle Bmw M - ha detto Di Silvestre - perché le versioni performanti M passano anche attraverso i motori plug-in hybrid come la nuova M5 che abbiamo avuto il piacere di guidare in pista da Abu Dhabi con tutti i nostri dealer italiani".



