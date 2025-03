Maserati Officine Fuoriserie altra eccellenza made in Modena

Con le nuove Officine Fuoriserie Maserati il programma di personalizzazione del Tridente si evolve e si amplia, mettendo in atto una iniziativa 100% made in Modena in cui la tecnologia incontra l'artigianato, e la creatività e la personalizzazione non conoscono limiti grazie anche alla possibilità di verniciare tutti i modelli della gamma attuale.



In uno spazio dedicato all'interno della storica sede di Modena, che è la casa del Tridente da oltre 80 anni, sono state inaugurate le Officine Fuoriserie, frutto di un investimento - la tecnologia incontra l'artigianato, mentre la creatività e la personalizzazione non conoscono limiti grazie anche alla possibilità di verniciare tutti i modelli della gamma attuale.

"Maserati - ha detto Santo Ficili, ceo dell'azienda modenese - è sinonimo di lusso italiano nel mondo e celebrare questo concetto ai massimi livelli significa mettere al primo posto i desideri del cliente in tutto ciò che facciamo e, in particolar modo, nella realizzazione di vetture esclusive grazie al programma Fuoriserie".

"L'attenzione ai dettagli e alle esigenze di chi decide di acquistare una Maserati è ciò che ci contraddistingue: con le nuove Officine Fuoriserie Maserati offrono un'ulteriore esperienza su misura, un nuovo capitolo nella storia del nostro Marchio che celebra la nostra tradizione di eccellenza artigianale e innovazione".

Partendo da una rinnovata lounge dedicata a Maserati Fuoriserie, il cliente inizia a Modena un percorso su misura completo dove l'esperienza di acquisto della propria vettura è totale, senza soluzione di continuità, dalla configurazione iniziale, alla consegna dedicata in fabbrica.

Creatività e fantasia si basano sulla ricca dei materiali da Catalogo o Bespoke, e possono usufruire di un innovativo configuratore, dove si approcciano le prime scelte con un dialogo costante tra i team Fuoriserie ei designer del Centro Stile Maserati.

Cuore delle Officine Fuoriserie è la pre-esistente area di verniciatura, dove avvengono la preparazione alla verniciatura manuale ei controlli di qualità ora affiancata dall'innovativa area di verniciatura automatizzata - che occupa circa 4.000 mq dedicati - per un processo altamente tecnologico. Qui il lavoro 'on demand' si divide nel passaggio in sala di pulizia; nella verniciatura robotizzata: nel riposo, nella cottura a 80°C e nella doppia cottura. Si termina la personalizzazione artigianale dei dettagli.

Nelle nuove Officine oltre 20 postazioni sono pronte a verniciare ogni giorno i modelli dell'intera gamma come Grecale, MC20, GT2 Stradale, GranTurismo e GranCabrio. Il nuovo progetto, a massima capacità, potrebbe arrivare a coinvolgere fino a 110 addetti altamente specializzati, di cui 40 già formati per garantire la massima qualità di tutte le vetture su misura di Maserati.

"Le nuove Officine sono parte dello storico stabilimento di Modena - ha detto Ficili - Questa terra è il cuore pulsante del nostro brand straordinario, il più longevo di tutta la Motor Valley italiana, capace di portare nel mondo una visione unica di performance e design".

"l'inaugurazione rappresenta un importante investimento per il sito modenese e per le sue persone, dimostrando l'impegno del Tridente nei confronti della comunità locale e, allo stesso tempo, creando nuove opportunità di crescita".

