Ecopetrol investe 1,2 miliardi di dollari per benzina più pulita

La compagnia petrolifera colombiana Ecopetrol ha annunciato un investimento di 1,2 miliardi di dollari nella raffineria di Barrancabermeja (nord-est) per produrre benzina e gasolio di qualità superiore. L'azienda statale ha dichiarato che l'obiettivo di questo piano è che "la benzina raggiunga 10 parti per milione (ppm) di zolfo e abbia un numero di ottano più elevato", riducendo così "le emissioni di CO2 di circa 4,5 milioni di tonnellate all'anno".

"Si tratta di un progetto importante che garantirà che la raffineria continui a essere la più sostenibile in America Latina. Consente ai suoi processi e alla loro trasformazione di raggiungere una maggiore autonomia produttiva, generare benzina più pulita e leggera e supportare il processo di decarbonizzazione che fa parte della transizione energetica", ha affermato il presidente di Ecopetrol, Ricardo Roa.



