In Europa a febbraio -3,1% le immatricolazioni auto

In Europa Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) a febbraio sono state immatricolate - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - 963.540 auto, il 3,1% in meno dello stesso mese del 2024. Da inizio anno sono state vendute 1.959.580, in calo del 2,6% sull'analogo periodo dell'anno scorso. Le immatricolazioni di vetture elettriche nei primi due mesi del 2025 sono 255.489, in crescita del 28,4% sullo stesso periodo dell'anno scorso, con una quota del 15,2% del totale del mercato.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato in Europa, Efta e Regno Unito a febbraio 155.970 auto, il 16,2% in meno dello stesso mese del 2024, con una quota di mercato del 16,2% contro il 18,7% di un anno fa. Nei primi due mesi dell'anno le immatricolazioni del gruppo sono 310.091, in calo del 16,1%. La quota di mercato è pari al 15,8% contro il 18,4% di un anno fa.

Il calo delle vendite in Europa - che rispetto al 2019 è del 16,2% a febbraio e del 17,5% nel bimestre - è dovuto soprattutto all'imposizione da parte dell'Unione Europea di una transizione energetica che prevede l'abbandono dei motori a combustione interna entro il 2035. Il Piano di azione presentato il 5 marzo a Bruxelles non ha attenuato "il rigore talebano" pur concedendo alle case automobilistiche la proroga dei tempi per evitare le multe miliardarie. È quanto, in sintesi, mette in evidenza il Centro Studi Promotor. "Tra le conseguenze c'è il fatto che il mercato è sempre più sostenuto dagli acquisti delle aziende che possono far fronte all'aumento dei prezzi delle auto scaricando l'onere sui prezzi dei loro prodotti, mentre le persone fisiche sono costrette in misura crescente a tenere oltre il ragionevole le vecchie auto o a sostituirle con auto usate più recenti, ma che, in tempi normali, sarebbero state da tempo già rottamate.

Le conseguenze sono molto pesanti in termini di inquinamento e di sicurezza" aggiunge il Csp che segnala "il forte scontento dei produttori di auto e di componenti per l'auto, che si aspettavano che l'Unione Europea riconoscesse il principio della neutralità tecnologica lasciando la possibilità di immatricolare dopo il 2035 auto non elettriche ma con emissioni zero di CO2".

Il Centro Studi Promotor sottolinea che nel primo bimestre dell'anno la quota delle elettriche nelle vendite in Europa Occidentale è in recupero ed è salita dal 12,5% del 2024 al 16,9%, grazie al contributo del grande mercato del Regno Unito in cui la quota delle elettriche è salita al 22,8%. Tra i grandi mercati del continente all'estremo opposto rispetto al Regno Unito c'è quello italiano in cui la quota delle elettriche ha toccato il 5%. D'altra parte - sostiene Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor - i costruttori italiani di auto e di componenti per l'auto non possono certo investire per sostenere la transizione energetica dato che devono impegnarsi fortemente per sopravvivere in un mercato sempre più aperto a concorrenti aggressivi.

"Nel secondo mese dell'anno, il mercato europeo dell'auto mantiene il segno meno (-3,1% a febbraio), scontando nuovamente le performance negative di quasi tutti i maggiori mercati". Lo afferma Roberto Vavassori, presidente dell'Anfia.

A febbraio, infatti, dei cinque maggiori mercati (incluso il Regno Unito) soltanto la Spagna registra un rialzo (+11%). In flessione, invece, Germania (-6,4%) e Italia (-6,3%), seguite dalle contrazioni più moderate di Regno Unito (-1%) e Francia (-0,7%). L'apertura sottotono del 2025 non è una sorpresa, perché tanti sono i fattori di incertezza, non solo legati alla transizione ecologica, ma anche al cambiamento degli equilibri geopolitici globali, che influenzano negativamente il mercato e lo rendono un anno ancora sfidante.

L'Anfia auspica che il piano Ue "possa essere rivisto nei contenuti e nella forma, in primis mettendovi alla base la piena neutralità tecnologica come principio fondamentale, secondo quanto dichiarato poco prima del 5 marzo da Ursula von der Leyen. Inoltre, devono essere implementate la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 dei veicoli industriali, le misure mirate alla salvaguardia della competitività delle imprese, per esempio in riferimento al contenimento dei costi dell'energia, e un piano almeno decennale di rinnovo del parco circolante auto europeo".

