Bolivia, Ypfb cancella l'acquisto di benzina da Petroperú

La compagnia petrolifera statale boliviana Ypfb (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) ha annullato l'appalto vinto dalla sua omologa peruviana, Petroperú, che prevedeva l'acquisto di idrocarburi liquidi da Lima. Lo ha confermato ieri il presidente di Ypfb, Armin Dorgathen, alla televisione statale Bolivia tv, precisando che l'appalto è stato annullato perché la compagnia petrolifera peruviana "non ha presentato i documenti in tempo per poter firmare il contratto e la gara è stata annullata", riporta il sito del quotidiano boliviano El Diario. Il 18 settembre del 2024, Petroperú aveva vinto l'appalto per fornire combustibili a Ypfb a un prezzo pari a 149,35 dollari per metro cubo. La settimana dopo la direttrice degli acquisti di Ypfb, Cinthia Pedraza, aveva annunciato l'"annullamento del processo di approvvigionamento di idrocarburi liquidi da Petroperú", adducendo che le "specifiche tecniche" dell'appalto contenevano errori. Dopo la cancellazione con Petroperù, Ypfb ha contrattato per l'acquisto la compagnia Botrading SA, a un costo di 198 dollari per metro cubo, superiore del 32% al precedente, rende noto il sito boliviano, Brújula Digital.



