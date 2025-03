Stellantis, 'migliora la quota in Europa a febbraio'

Nel mese di febbraio Stellantis conquista nel mercato della Ue29 una quota del 18,1% per auto e veicoli commerciali a fronte del 17,1% di gennaio e conferma la leadership in Francia, Italia e Portogallo. Sul mercato dei veicoli commerciali Stellantis Pro One con una quota del 32% (29,5% a gennaio), anche in questo caso miglior risultato dell'ultimo anno, è leader in 8 paesi del G10.

Forte accelerazione nel mercato dei veicoli elettrici (Bev), in cui Stellantis tocca quota 14,1% a febbraio (12,9% a gennaio) e detiene la leadership in Francia, Italia, Portogallo e Spagna.

Ancora più significativa la performance nel segmento dei veicoli commerciali elettrici, in cui Stellantis Pro One è numero 1 con una quota del 32,4%: in pratica, un veicolo bev ogni tre venduti - sottolinea l'azienda - è di marchio Stellantis. Anche nel mercato dell'ibrido Stellantis è al primo posto con una quota del 16.8%.

Per quanto riguarda i singoli modelli, la Citroën ë-C3 è la più venduta tra le elettriche sia in Francia sia in Italia.

Ancora in Francia, Peugeot 2008 e Peugeot 3008 occupano i primi due gradini del podio nei suv. In Italia, la Pandina è la più venduta sul mercato totale, mentre Jeep Avenger si conferma il suv più venduto. Sempre nel segmento dei suv, ma premium, completa la scalata al primo posto l'Alfa Romeo Junior, che ha introdotto la versione ibrida Q4 all-wheel drive.

"La quota del 18,1% registrata nel mercato europeo alla fine di febbraio - commenta Luca Napolitano, responsabile vendite di Stellantis - è il nostro miglior risultato raggiunto negli ultimi 12 mesi, significativamente superiore al trend dell'ultimo trimestre del 2024, che si era attestato al 15,4% di quota di mercato e superiore anche a gennaio (17,1%). Questa continuità di risultati deriva dalla nostra resilienza nell'affrontare le incertezze del settore, ma soprattutto dal grande lavoro di squadra svolto insieme da marchi e mercati".





