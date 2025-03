Media, da Hyundai investimento di 20 miliardi in Usa

Il conglomerato sudcoreano Hyundai annuncerà un investimento da 20 miliardi di dollari negli Stati Uniti che include un'acciaieria da 5 miliardi di dollari in Louisiana. Lo scrive Cnbc, riferendo che l'investimento dovrebbe essere annunciato oggi alla Casa Bianca da Donald Trump, dal presidente di Hyundai Euisun Chung e dal governatore della Louisiana Jeff Landry. L'impianto dovrebbe assumere circa 1.500 dipendenti e produrrà acciaio di nuova generazione che verrà utilizzato dai due stabilimenti automobilistici statunitensi di Hyundai per produrre veicoli elettrici.

La mossa di Hyundai arriva mentre i principali gruppi internazionali stanno facendo a gara per schivare i dazi ed evitare una guerra commerciale prima della scadenza del 2 aprile. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co e la giapponese SoftBank sono tra i principali investitori stranieri che hanno visitato la Casa Bianca negli ultimi due mesi per annunciare piani miliardiari negli Stati Uniti. Il Ceo di Hyundai Motor José Muñoz ha recentemente dichiarato ad Axios che "il modo migliore per Hyundai di navigare i dazi è aumentare la localizzazione". L'azienda sudcoreana è uno dei maggiori venditori di veicoli elettrici negli Stati Uniti, in diretta concorrenza con Tesla.



