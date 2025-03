Messico, investimenti esteri record nell'automotive nel 2024

Nel 2024 il Messico ha ricevuto la cifra record di 6,9 miliardi di dollari in investimenti diretti esteri (Ide) nel settore dell'automotive per la produzione di automobili e camion.

Lo rende noto oggi il quotidiano El Economista sulla base dei dati del ministero dell'Economia del Paese.

Questo afflusso di capitali stranieri si è verificato prima dell'inizio del secondo mandato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha ordinato un'ampia gamma di tariffe e sta valutando l'ipotesi di imporre dazi sul settore automobilistico.

Nell'ultimo decennio, il più alto importo di Ide per la produzione di automobili e camion in Messico si era verificato nel 2023, con un totale di 5,09 miliardi di dollari.



