JLR prosegue programma elettrico e assume in Gb 150 tecnici

Nel Regno Unito JLR sta assumendo 150 nuovi dipendenti, principalmente nella posizione di tecnico di manutenzione, da destinare ai suoi stabilimenti di Solihull e Wolverhampton in vista del lancio dei nuovi modelli elettrici.

Lo afferma un comunicato del Gruppo Indo-britannico specificando che 50 dei nuovi assunti, quelli destinati allo stabilimento di Solihull, si occuperanno della manutenzione delle attrezzature di produzione automatizzate impiegate per la produzione della Range Rover Electric, in arrivo a fine anno.

I restanti 100 neo assunti saranno dislocati presso l'Electric Propulsion Manufacturing Centre (EMPC) a Wolverhampton. Questo sito svolge un ruolo chiave nel network industriale di JLR nel Regno Unito, i tecnici aiuteranno a gestire e mantenere i macchinari avanzati utilizzati per costruire pacchi batteria e unità di azionamento elettrico (EDU) da utilizzare nelle prossime novità.

"Investire nelle persone e nelle tecnologie più recenti è la pietra angolare della nostra strategia Reimagine - ha commentato Nigel Blenkinsop direttore esecutivo delle operazioni industriali di JLR - Con la trasformazione delle nostre fabbriche ormai in pieno svolgimento, stiamo quindi cercando tecnici di talento con una passione per l'innovazione sostenibile. Ci aiuterà a sostenere la nostra crescita".

