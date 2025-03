Cooperazione su tecnologie tra SAIC GM Wuling e Bosch China

L'alleanza SAIC-GM-Wuling e Bosch China hanno firmato a Liuzhou (la città-prefettura nella regione autonoma di Guangxi Zhuang) un accordo di cooperazione strategica.

La partnership si concentrerà sui temi dell'elettrificazione, dell'innovazione tecnologica intelligente e dello sviluppo di ecosistemi digitali. Questo, si legge nel comunicato, per "supportare l'espansione globale e migliorare le soluzioni per i Nev, i veicoli a nuova energia".

Il nuovo accordo rientra nella strategia del colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi che finora ha consegnato ai diversi costruttori cinesi oltre 2 milioni di set per piattaforme di cockpit intelligenti.

Ad oggi, Bosch ha in produzione o in fase di sviluppo oltre 100 progetti correlati agli abitacoli intelligenti e lo fa collaborando con importanti marchi automobilistici cinesi, case automobilistiche globali, importanti startup di veicoli a energia nuova e joint venture. L'accordo con SAIC-GM_Wuling rientra nel programma di aiuto che Bosch fornisce ai produttori locali per soddisfare le esigenze dei clienti cinesi e, soprattutto, per supportare l'espansione nei mercati globali.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA