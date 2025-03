Smart, crescita globale del 7% nel 2024

Il marchio smart continua la sua crescita concludendo il 2024 con un incremento annuo del 7% e un volume complessivo di circa 130.000 unità. Per il 2025 l'obiettivo è di potenziare la presenza internazionale in oltre 10 nuovi mercati.

Dal lancio ufficiale di smart Automobile nel 2019, il marchio ha beneficiato del supporto di Mercedes-Benz e Geely, adottando una strategia basata su un modello "doppia casa", tra Cina ed Europa. Ciò ha permesso anche di avere un sostegno strategico su più fronti, dalla progettazione dei prodotti all'architettura tecnologica, dall'espansione nei mercati internazionali fino alla produzione e alla gestione della supply chain.

Grazie alla strategia flessibile del brand, smart ha dimostrato un'elevata capacità di adattamento al mercato e una crescente competitività del brand su scala globale, dove attualmente può contare una rete commerciale su 31 mercati tra Cina, Europa, Sud-Est Asiatico, Asia Meridionale, Oceania, Medio Oriente, Africa e America Latina.

Per il 2025 i progetti sono tanti: dall'ingresso nella gamma del suv di medie dimensioni, smart #5, alla crescita internazionale, con l'obiettivo di entrare in oltre dieci nuovi mercati. Ma non solo, nel 2025, smart proseguirà l'annuncio di nuovi prodotti e l'ingresso in segmenti di mercato inediti, per rispondere alle esigenze di una clientela globale sempre più diversificata.

Infine, il 2025 segna il quinto anniversario di smart Europe, che, nonostante un mercato automobilistico altamente competitivo e saturo, ha dimostrato di crescere grazie a un portafoglio di veicoli elettrici innovativo.

