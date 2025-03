Stellantis, dal 2004 al 2023 prodotti 16,7 milioni di veicoli

Nel periodo 2004-2023 sono stati prodotti in Italia da Stellantis 16,7 milioni di veicoli (automobili e veicoli commerciali leggeri). A fronte del calo delle immatricolazioni, la produzione è stata sostenuta dalle esportazioni, che dal 2011 rappresentano stabilmente la quota prevalente delle vendite. Lo mette in evidenza uno studio dal titolo 'Stellantis e l'Italia: il contributo all'economia del paese e le risorse pubbliche ricevute', a cura del professore Fabiano Schivardi dell'Università Luiss Guido Carli. Lo studio è stato citato dal presidente di Stellantis, John Elkann, durante l'audizione in Parlamento. Nel complesso dei vent'anni, il valore della produzione di Stellantis è stato di 668 miliardi (effetto diretto). L'effetto indiretto è stato di 694 miliardi, a riprova dell'importanza di Stellantis per l'economia italiana nel suo complesso. L'effetto indotto aggiunge 324 miliardi, portando il prodotto totale riconducibile all'attività di Stellantis a 1.686 miliardi. Lo studio esamina anche i contributi ricevuti da Stellantis. Fra il 2004 e il 2023, a fronte di una spesa per R&S pari a 25,3 miliardi, Stellantis ha ricevuto contributi complessivi pari a 966 milioni, che hanno coperto il 3,8% della spesa totale. I sussidi agli investimenti, che nel periodo considerato ammontavano in media a 17,7 milioni di euro all'anno, sono progressivamente diminuiti fino ad azzerarsi a partire dal 2020. Il valore complessivo è stato di 334,7 milioni. Dal 2014, anno in cui diventano disponibili i dati sulla spesa in conto capitale, Stellantis ha investito 14 miliardi di euro, ricevendo sussidi per 123,1 milioni, pari allo 0,88% del totale. Quanto alla cassa integrazione lo studio mette in evidenza che non è un contributo diretto all'impresa, in quanto pagato ai lavoratori, ma le consente di mantenere la forza lavoro nei periodi di bassa attività. Nel totale del periodo, il saldo cig è negativo per 528 milioni (il valore sale a 681 includendo anche la cig Covid), corrispondente all'1,4% del valore complessivo degli stipendi pagati da Stellantis.





