Mazda, flessibilità al centro della strategia fino al 2030

In occasione della Multi-Solution Briefing Session di Mazda tenutasi a Tokyo, il Presidente e CEO Masahiro Moro e il management hanno annunciato nuove strategie e innovazioni produttive che permetteranno all'azienda di affrontare con flessibilità l'era dell'elettrificazione fino al 2030.

I tre elementi chiave della futura strategia Mazda comprendono: la massimizzazione delle risorse con partnership che permettono di ridurre a 1.500 miliardi di yen gli investimenti (contro i 2.000 miliardi previsti); proporre esperienze di guida derivanti da fonti di propulsione adatte alle esigenze; infine, evolvere lo sviluppo della gamma per migliorare flessibilità, efficienza e rapidità.

Al momento sono tre le innovazioni annunciate rispondono alla strategia e la trainano: la prima è rappresentata dalla piattaforma per veicoli elettrici sviluppata in house dai tecnici Mazda che debutterà nel 2027 su una vettura dotata di cellule di batteria sviluppate in collaborazione con Panasonic.

A questo si aggiunge il motore Skyactiv-Z che costituirà il fulcro della gamma elettrificata a partire dal 2027, quando debutterà sulla prossima generazione della Mazda CX-5 promettendo una riduzione dei consumi di carburante e migliorie nelle prestazioni.

Infine, terzo punto, Mazda investe sulla tecnologia di produzione evoluta che, vede l'adozione di un flusso misto e altamente tecnologico che permette di migliorare la flessibilità in risposta alle variazioni del tipo di vettura e del volume di produzione.

