Industria auto Marocco produce 1 milione di veicoli l'anno

Un milione di veicoli all'anno.

L'industria automobilistica marocchina ha raggiunto una produzione media di livello, ma cerca il raddoppio. Il ministro dell'Industria e del Commercio Riyad Mezzour punta a 2 milioni di veicoli entro il 2030. Il Marocco ha raggiunto un traguardo importante nel settore automobilistico, passando da una media di 700.000 veicoli prodotti all'anno a un milione di unità. Il piano governativo vuole incrementare la produzione per arrivare a 1,3-1,4 milioni di veicoli entro il 2026-2028, con l'obiettivo finale dei 2 milioni di veicoli entro il 2030. La stampa locale entra nel dettaglio e per esempio spiega che l'accordo siglato con Stellantis, va oltre il raddoppio della produzione di veicoli (da 200.000 a 400.000 unità) e include anche la quadruplicazione della capacità produttiva dei motori, che passerà da 80.000 a 350.000 unità. Stellantis, inoltre, si legge sui quotidiani locali, prevede di aumentare la produzione di veicoli per la micro-mobilità da 40.000 a 130.000 unità nel breve termine, con l'ambizione di produrne fino a 450.000 unità nel lungo termine. Attualmente, gran parte dei componenti necessari alla fabbricazione dei veicoli viene importata. Per ridurre questa dipendenza e massimizzare il valore aggiunto prodotto, il Marocco deve intensificare la trasformazione delle materie prime e la produzione di componenti strategici sul suo territorio. Su questo tema, Stellantis, che attualmente ha un tasso di produzione locale del 69%, punta a un ambizioso obiettivo dell'80%. Tuttavia, la strada è disseminata di insidie: il restante 11% riguarda componenti particolarmente complessi, come vetro, ghisa, connettori e persino serrature delle porte. Questi elementi più tecnici richiedono competenze specialistiche e probabilmente rallenteranno il processo di integrazione. Per superare questa difficoltà, il Marocco punta su tecnologie all'avanguardia, come chip elettronici, sensori, telecamere e console, sempre più integrati nei veicoli moderni.





