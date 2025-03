Per Ducati il 2024 è stato all'insegna della solidità

E' stato un 2024 all'insegna della solidità, quello emerso dai risultati finanziari per Ducati, che conferma il suo posizionamento competitivo nel settore delle due ruote, tra scelte strategiche orientate allo sviluppo di una gamma di prodotti che punta alla fusione di bellezza, prestazioni e tecnologia.

Per il terzo anno consecutivo Ducati ha registrato un fatturato superiore al miliardo di euro. Il risultato operativo (EBIT) si attesta a 91 milioni di euro, pari ad un livello di redditività del 9,1%. Un dato di rilievo, che evidenzia anche la capacità dell'azienda di focalizzarsi sulla generazione delle risorse finanziarie indispensabili per sostenere i propri piani strategici.

Nel corso del 2024 sono state consegnate 54.495 moto in tutto il mondo, contro 58.224 del 2023. "Il 2024 si chiude con un bilancio positivo - ha dichiarato Claudio Domenicali, amministratore delegato Ducati - che conferma la nostra solidità e una redditività da riferimento nel mercato delle due ruote.

Godiamo di una solida base finanziaria che ci permette di investire con continuità e in maniera significativa in ricerca e sviluppo, innovazione e competizioni, continuando a rafforzare l'unicità e il prestigio della nostra gamma e garantendo gli elevati standard di qualità e servizio tipici di un prodotto di eccellenza".

Guardando al 2025, Ducati ha presentato al pubblico dieci nuovi modelli che vanno ad arricchire una gamma di prodotti pensata per offrire a ogni ducatista la moto più adatta. Tra queste spiccano le nuove XDiavel V4 e Multistrada V4, equipaggiate con il motore V4 Granturismo, insieme alla Panigale V4 e alla Streetfighter V4, entrambe spinte dall'ultima evoluzione del Desmosedici Stradale. Protagoniste anche la Panigale V2, Streetfighter V2 e Multistrada V2, dotate del nuovo motore V2, il bicilindrico più leggero mai realizzato da Ducati. Inoltre, l'azienda ha fatto il suo ingresso nel mondo dell'off-road con l'introduzione della sua prima moto da cross, disponibile da giugno 2025 presso concessionarie selezionate.



