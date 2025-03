Anno difficile per Audi. Lamborghini in controtendenza

Il 2024 è stato per Audi un anno difficile e la ripresa non sarà immediata, questo il senso dell'intervento di Gernot Doellner, amministratore delegato, presentando oggi i dati dell'azienda tedesca. Che affronta i problemi di tutte le case automobilistiche in questa fase: una domanda ancora poco soddisfacente in Europa e alta concorrenza in Cina. Per queste ragioni Doellner prepara una ristrutturazione negli stabilimenti tedeschi con il piano annunciato ieri di 7500 posti di lavoro in meno fino al 2029.

Tuttavia, l'azienda non lascia la Germania e, anzi, investe negli stabilimenti storici otto miliardi di euro. Così Doellner ha ottenuto l'ok al piano di ristrutturazione da parte dei sindacati. Tra il 2024 e il 2025 l'azienda intende presentare venti nuovi modelli, di cui la metà completamente elettrici.

Dieci nuovi modelli sono invece destinati al mercato nordamericano e l'azienda comunica anche una strategia specifica per il mercato cinese. I tre marchi più piccoli del Gruppo Audi, d'altro canto, hanno ottenuto risultati migliori e hanno incrementato significativamente i loro risultati. In particolare, rappresenta una vera e propria controtendenza il marchio Lamborghini con un margine del 27 percento, come ha affermato il direttore finanziario Juergen Rittersberger.

Lamborghini continua a mostrare uno sviluppo positivo nel corso degli ultimi anni, consegnando 10.687 automobili nel 2024, nel 2023 erano state 10.112, con un incremento del 5,7 percento.





