Altavilla, Italia in corsa per ospitare il terzo impianto Byd

"Byd intende localizzare in Europa nuovi impianti. Il processo di selezione del terzo stabilimento è cominciato e terminerà per la fine dell'anno. Non ci sono decisioni definitive. Smentisco le indiscrezioni uscite su alcuni organi di stampa. Certo è che sarà difficile localizzare uno stabilimento in Paesi che non sono friendly nei confronti delle auto cinesi e l'Italia ha votato a favore dei dazi. Certo tutto può ancora cambiare. Secondo me sarebbe auspicabile trovare modi di collaborazione tra player cinesi ed europei". Lo ha detto Alfredo Altavilla, special advisor Europa di Byd, intervenuto oggi all'evento promosso da #Forum AutoMotive, esprimendosi sulla possibilità che venga localizzato in Italia il terzo stabilimento del colosso cinese.

"Il Green Deal è sbagliato - ha osservato Altavilla - e complica il percorso di transizione. Insistere sull'obbligo del tutto elettrico al 2035 è impossibile da raggiungere.

L'estensione almeno all'ibrido plug-in è necessaria. La sospensione delle multe decisa dall'Ue non ha alcun senso e aumenta le incertezze dell'industria e del consumatore che rinvia l'acquisto e frena il mercato. In Cina Byd ha pianificato costruzione di un network di ricarica proprietario. Valuteremo se fare lo stesso anche in Europa. Se raggiungeremo i nostri obiettivi nel vecchio Continente, qualche costruttore europeo potrebbe sparire", ha concluso Altavilla.



