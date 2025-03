I modelli 'vincenti' per l'Europa, la sfida dell'elettrico, l'ammodernamento dell'impianto Ford Otosan di Craiova per una produzione più sostenibile, la morsa delle regolamentazioni nel Vecchio Continente e l'importanza strategica delle solide alleanze con gli altri carmakers. In occasione dell'avvio nell'impianto romeno della produzione di Puma Gen-E, accompagnato da una cerimonia ufficiale alla presenza - tra gli altri - di Güven Özyurt, General Manager, Ford Otosan, John Davis, Global Director, Electric Vehicle Van and Bus Programs, Ali Koç, Vice Chair of the Koç Holding Board, Chair of Ford Otosan, Marcel Ciolacu, primo ministro della Romania, e Ozgur Kivanc Altan, ambasciatore turco in Romania, Ford fa il punto della situazione in Europa, partendo proprio dai modelli che rappresentano il core business di questa transizione.

Ford, avviata produzione della Puma elettrica a Craiova





''Qui a Craiova produciamo la Puma Gen-E, la versione elettrica del modello best-seller in Europa, a partire dal mercato Regno Unito - ha precisato John Davis, Global Director, Electric Vehicle Van and Bus Programs - A questa affianchiamo il Transit e il Torneo Courier'', due modelli che si vanno ad aggiungere alla gamma rappresentando ''una scelta accessibile e razionale'' per chi sceglie di spostarsi a zero emissioni.

In particolare, dopo il lancio di Explorer e Capri, che si sono aggiunti alla Mach-E e che vengono realizzati su piattaforma MEB in partnership con Volkswagen, la gamma si arricchisce di un modello elettrico più compatto che già nella sua versione termica ha riscosso un notevole successo di pubblico che ha apprezzato di quest'auto la compattezza e la versatilità.

Puma Gen-E, il crossover compatto porta la guida a zero emissioni nell'auto più venduta da Ford in Europa, rivitalizzando il carattere divertente da guidare e il design esterno distintivo che i clienti amano. Accanto a questo modello, a Craiova saranno realizzati anche l'E-Tourneo Courier, il veicolo multiattività che aiuterà i clienti a ottenere il massimo dalla vita con un design audace, un abitacolo spazioso e versatile e tecnologie connesse intelligenti; e l'E-Transit Courier, il furgone compatto che offre fino a 300 km di autonomia e fino a 700 kg di carico utile. Si va, così, a completare pian piano una gamma a zero emissioni che nei prossimi anni potrebbe arricchirsi di altri modelli.

Una strategia, quindi, che potrebbe essere direttamente connessa alle alleanze strategiche di Ford in Europa, prima fra tutte quella con il brand tedesco VW con il quale prosegue il dialogo: "Abbiamo una buona partnership con VW ed esploriamo altre aree potenziali di collaborazioni per l'alleanza'' ha aggiunto John Davis che alla domanda sulla possibilità di realizzare un'elettrica compatta al di sotto dei 20mila euro al momento non ha fornito risposte sottolineando come sia ''difficile per i costruttori fare veicoli compatti profittevoli''.

"In Ford Otosan siamo orgogliosi di contribuire al successo di Ford in Europa con nuovi modelli che rafforzano ulteriormente il suo portafoglio di veicoli elettrici. Costruiti nel nostro stabilimento di Craiova, questi nuovi modelli elettrici dimostrano la nostra esperienza nel fornire veicoli innovativi e di alta qualità che migliorano l'esperienza di guida dei clienti Ford", ha dichiarato Güven Özyurt, direttore generale di Ford Otosan. Tutti e tre i veicoli sono costruiti nello stabilimento di assemblaggio romeno all'avanguardia di Ford Otosan, joint venture alla quale nell'estate 2022 è stata trasferita ufficialmente la gestione dell'impianto con un investimento triennale annunciato di 490 milioni di euro per aumentare la capacità produttiva.

Lo stabilimento di Craiova è solo un esempio dell'impegno per la sostenibilità degli impianti di produzione Ford in Europa, con la recente installazione di pannelli fotovoltaici e l'avvio di un polo logistico più efficiente che ha portato a una significativa riduzione delle emissioni di CO2. La joint venture Ford Otosan tra Ford Motor Company e Koç Holdings è stata fondata nel 1997: si tratta di una delle "alleanze strategiche" più longeve e di maggior successo nell'industria automobilistica globale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA