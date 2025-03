FAW Audi assieme a Zhongsheng per crescere ancora in Cina

FAW Audi e Zhongsheng Group hanno firmato in Cina un accordo di cooperazione strategica con l'obiettivo di rafforzare la collaborazioneper puntare all'espansione della rete FAW Audi, sulla crescita del business dei NEV (New Energy Vehicle) e sul miglioramento dell'esperienza utente.

FAW Audi fa parte del Gruppo First Automobile Works, il maggiore delle cosiddette cinque sorelle cinesi (Dongfeng, Saic, Chang'an e Chery) e dal 1991 ha formato una jv con il Gruppo Volkswagen. Possiede i brand Hongqi, Bestune e Jiefang oltre a lavorare con Toyota attraverso una jv formata nel 2003 e con GM (2009).

A sua volta lo Zhongsheng Group è il colosso locale della vendita e dell'assistenza, con 420 concessionarie di varie marche e qualcosa come 5 milioni di clienti all'anno. L'accordo con FAW Audi prevede di stabilire almeno 10 nuovi punti vendita nel 2025 per supportare lo sviluppo della rete della marca sino-tedesca.

Nel 2024 - ricorda gasgoo.com che ha diffuso la notizia - FAW Audi ha registrato 611.088 immatricolazioni complessive e all'inizio del 2025 ha mostrato un forte slancio, con 54.270 veicoli venduti a gennaio e 33.630 a febbraio.

Per soddisfare le esigenze dei consumatori cinesi, FAW Audi rimane impegnata in una strategia a doppio binario nello sviluppo e nella produzione di modelli ICE e NEV.

Durante il 2025 saranno lanciati in Cina cinque nuovi modelli, tra cui l'Audi A5L, la nuova Audi Q5L e la nuova Audi A6L e-Tron. In particolare, tutti i modelli saranno dotati di un avanzato sistema di assistenza alla guida intelligente sviluppato congiuntamente con Huawei 'su misura' per gli utenti cinesi.

