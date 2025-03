Yazaki licenzia 360 lavoratori in Portogallo

La multinazionale giapponese Yazaki, uno dei principali fornitori di sistemi elettrici ed elettronici per l'industria automobilistica, ha annunciato che procederà al licenziamento di circa 360 lavoratori del suo stabilimento di Ovar, in Portogallo. La ristrutturazione coinvolge sia operai che funzionari amministrativi, alcuni dei quali impiegati da decenni presso l'azienda. In un comunicato, fonti aziendali dichiarano che la fabbrica è "fortemente colpita dall'attuale situazione critica dell'industria automobilistica europea" e che le vendite sono diminuite, motivo per cui si vede costretta a ridurre la sua forza lavoro. La Yazaki opera in Portogallo dal 1986. Nel corso degli anni ha avuto fino a tre unità di produzione nel nord del Paese, ma ha poi concentrato tutta la sua attività nella fabbrica di Ovar, che attualmente dà lavoro a circa 2200 dipendenti.



