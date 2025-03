Produzione veicoli record in Brasile, a febbraio +14,6%

La produzione di veicoli (auto, veicoli commerciali, camion e autobus) in Brasile ha registrato a febbraio 2025 un aumento del 14,6% sull'anno. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori veicoli automobilistici (Anfavea), sottolineando che lo scorso mese sono uscite dalle catene di montaggio 189.758 unità. Si tratta del migliore risultato dal 2019, ultimo anno prima della pandemia di nuovo coronavirus. Nei primi due mesi dell'anno sono stati prodotti 392,900 veicoli, in crescita del 14,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "Il mercato continua a crescere. A febbraio, la media giornaliera delle immatricolazioni] è aumentata del 19% rispetto a gennaio e le vendite dirette sono cresciute del 329%", ha affermato il presidente di Anfavea, Márcio de Lima Leite. In crescita anche le esportazioni, che solo verso l'Argentina hanno segnato +172% nel primo bimestre dell'anno, rispetto al 2024.

Complessivamente, grazie alle vendite di 76.700 unità l'export ha segnato un +55% nei primi due mesi dell'anno.



