Bmw, 40 novità entro il 2027 ma riduzione costi ricerca-sviluppo

La presentazione in aprile ad Auto Shanghai di una evoluzione del concept Vision Driving Experience (anticipazione di una M3 elettrica che potrà mettere a disposizione l'incredibile coppia di 18.000 Nm) e il lancio a settembre, alla IAA Munich 2025, della iX3, primo modello di produzione della nuova famiglia Neue Klasse. Queste sono due delle tappe che Bmw ha annunciato anticipando la sua strategia di prodotto per i prossimi mesi.

Come ha sottolineato il ceo Oliver Zipse, in occasione della conferenza annuale sui risultati finanziari, il Gruppo di Monaco darà il via con iX3 ad un'impennata senza precedenti di nuovi modelli: in tutte le varianti di propulsione e in tutti i segmenti. Entro il 2027 Bmw lancerà sul mercato più di 40 novità (comprendendo anche i marchi Mini e Rolls-Royce) che copriranno tutti i segmenti, tutte modalità di alimentazione e tutte le ambizioni e le esigenze dei clienti, che restano al centro della strategia aziendale.

"A livello globale - ha sottolineato Bmw nell'incontro con gli analisti - l'elettromobilità è un passo importante verso la neutralità climatica. Tuttavia, si possono ancora osservare velocità di adozione variabili nei diversi Paesi. Pertanto, ci si può aspettare che sia i veicoli elettrici sia quelli con motori a combustione interna continueranno a essere offerti a lungo termine. Un fattore chiave per il successo dell'elettromobilità è affrontare le incertezze esistenti. Tra queste rientrano questioni relative alla regolamentazione, allo sviluppo diffuso e sufficientemente rapido delle infrastrutture di ricarica, all'evoluzione dei prezzi dell'elettricità rispetto al carburante e alla disponibilità di materie prime".

Bmw non chiude dunque nessuna porta. Ed anzi si appresta a varcarne altre, egualmente importanti. "L'apertura tecnologica come fattore strategico di successo nella competizione globale - ha detto nella conferenza Walter Mertl, cfo del Gruppo - La diversità della gamma di prodotti rimane un fattore chiave di successo per Bmw. L'azienda è ben posizionata per soddisfare requisiti e necessità dei clienti diversi a livello globale, sia oggi che in futuro, con un ampio portafoglio di sistemi propulsivi che comprende motori a combustione interna, ibridi plug-in, soluzioni elettriche a batteria e, a partire dal 2028, anche veicoli elettrici a celle a combustibile alimentati a idrogeno".

Nel 2028 il Gruppo Bmw diventerà il primo produttore al mondo a mettere in vendita un veicolo premium a celle a combustibile, offrendo ai propri clienti un'altra opzione di mobilità a zero emissioni. A tal fine si sta rafforzando la cooperazione con Toyota Motor Corporation. Entrambi i partner - è stato sottolineato a margine della conferenza - svilupperanno congiuntamente il sistema fuel cell per le autovetture, che verrà poi utilizzato in modo specifico per i marchi dei due produttori.

Programmi ambiziosi che hanno evidentemente fatto crescere negli ultimi anni gli investimenti (come il nuovo stabilimento in Ungheria per la Neue Klasse) e la spesa per ricerca e sviluppo.

"Quest'anno - ha detto Mertl - ci sarà una diminuzione della spesa, rispetto al picco pianificato nella spesa per R&S e nelle spese in conto capitale dell'anno scorso".

Su questa base, Bmw punta per il 2025 a un utile prima delle imposte al livello dell'anno precedente, nonostante l'aumento dei dazi. "Mai prima nella storia della Bmw abbiamo investito così ampiamente nel nostro futuro raggiungendo il loro livello più alto nel 2024, come previsto - ha sottolineato il cfo di Bmw - Ciò sottolinea la durata della nostra strategia e la coerenza con cui la stiamo implementando".



