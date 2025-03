Webuild parteciperà alla gara per autostrada in Nuova Zelanda

Webuild parteciperà alla gara per costruire e gestire il primo tratto di 26 chilometri della Northland Expressway, uno dei progetti stradali della Nuova Zelanda. Lo scrive il New Zealand Herald citando un dirigente di Webuild, Guido Cacciaguerra, che ha confermato l'offerta durante il summit sugli investimenti in infrastrutture del governo. Cacciaguerra ha dichiarato che l'Australia è il più grande mercato di Webuild al di fuori dell'Europa e che aveva senso espandersi in Nuova Zelanda. Webuild fa parte di un consorzio la cui offerta per la costruzione è stata rivelata questa mattina da BusinessDesk. Plenary, un investitore infrastrutturale con sede in Australia, è un altro membro del consorzio.



