Fallita la sfida Northvolt alle batterie dell'Asia

Arriva al capolinea l'avventura del produttore svedese di batterie Northvolt, alfiere dell'ambizione europea di creare una propria industria nei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici in grado di intaccare lo strapotere dei colossi cinesi.

Northvolt ha fatto domanda di fallimento a Stoccolma, dopo che lo scorso novembre aveva chiesto negli Usa la protezione dai creditori ai sensi del Chapter 11. Il gruppo, spiega la società in una nota, si è trovato a fronteggiare "una serie di sfide complesse" tra cui "l'aumento dei costi di capitale, l'instabilità geopolitica, le "interruzioni della catena di fornitura e i cambiamenti nella domanda di mercato" che, assieme a "significative sfide interne nell'avviamento della produzione", hanno "eroso la sua posizione finanziaria.

Nonostante "l'interesse di potenziali investitori" Northvolt "non è stata in grado di assicurarsi le necessarie condizioni finanziare" e ha dovuto gettare la spugna dopo aver trascorso gli ultimi mesi a cercare di raccogliere un miliardo di euro per assicurare un futuro alla sua unica fabbrica di Skelleftea, in Svezia. Dopo aver prodotto la sua prima batteria nel 2022, le perdite di Northvolt sono triplicate a 1 miliardo di euro nel 2023 e il tentativo di quotarsi sulla base di una valutazione di 20 miliardi è fallito, lasciando la società senza fondi nel 2024 e costringendola a licenziare, lo scorso settembre, il 20% dei suoi dipendenti svedesi.

A questo punto un trustee di nomina giudiziale si occuperà di liquidare gli asset e destinare il ricavato ai creditori.

L'epilogo ridimensiona anche le ambizioni europee nel campo delle batterie elettriche, dominato dagli operatori asiatici di Cina, Corea del Sud e Giappone, mentre si leccano le ferite gli investitori - tra cui Volkswagen, Goldman Sachs, Blackrock - che sul gruppo svedese hanno investito 15 miliardi di dollari perdendo praticamente tutto. Fondata nel 2015 da alcuni ex manager di Tesla, Northvolt era presto diventata la start-up europea meglio finanziata, arrivando a raccogliere ordini per oltre 50 miliardi di dollari da case automobilistiche come Volkswagen, Bmw, Scania e Porsche. Il presidente ad interim di Northvolt, Tom Johnstone, ha parlato di "giorno incredibilmente difficile". "Ci siamo prefissati di costruire qualcosa di rivoluzionario per guidare un vero cambiamento nel settore delle batterie, dei veicoli elettrici e in generale in quello europeo e accelerare la transizione verso un futuro verde e sostenibile". "Speriamo che le fondamenta che abbiamo costruito - la tecnologia, le competenze e l'impegno verso la sostenibilità - continuino a guidare i cambiamenti dell'industria".



